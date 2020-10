Society-Lady und Designerin Gisela Muth ist tot

Anzeige

Cannes. Sie liebte den Luxus und Partys der High Society, nun ist Gisela Muth im Alter von 60 Jahren überraschend gestorben, wie ihr langjähriger Freund und Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel berichtet. Er teilte auf Instagram eine Traueranzeige, schreibt dazu: “Sie hat das Leben geliebt und die Liebe gelebt”. Demnach ist Muth bereits am 19. Oktober gestorben und wurde im engsten Familienkreis beerdigt, ihre Familie bestätigte das gegenüber “Gala". Zur Todesursache wollten sich die Hinterbliebenen nicht äußern.

Gisela Muth, gebürtig aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen, war Gast auf zahlreichen Promi-Partys und für ihren extravaganten Modestil bekannt. Die Unternehmerin, die ihr eigenes Kosmetiklabel “Gisela Muth Beauty” vertrieb, und Designerin lebte mit ihrem Mann, ebenfalls Firmenbesitzer, in Cannes an der Côte D’Azur. Erst vor wenigen Monaten, im Juni, war sie in einer Luxus-Spezialausgabe der Vox-Sendung “Promi Shopping Queen” zu sehen und belegte Platz 4. Auch bei “Das perfekte Promi-Dinner” oder “Der VIP Bus - Promis auf Pauschalreise” machte sie mit.

Kader Loth, Julian F.M. Stoeckel und Sarah Joelle Jahnel trauern auf Instagram

Nach dem Tod von Muth trauern zahlreiche Prominente auf Instagram und in anderen sozialen Medien. Kader Loth schrieb auf Instagram: “Sie war immer energievoll und voller Lebensfreude" und erinnerte an eine “exzentrische und feine Persönlichkeit”. Sängerin, Model und TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel sagt, sie habe Muth und deren Ehemann Hans-Georg nicht gut gekannt, aber: “Schade, dass die guten Seelen meist zu früh gehen müssen.”

Drag Queen Nina Queer bezeichnete Muth als “echte Lady” und “gute Freundin”: “Schlaf gut und schminke die hässlichen Leute im Himmel.” Julian F.M. Stoeckel schreibt in weiteren Beiträgen, dass er immer bewundert habe und fasziniert davon gewesen sei, dass sich Muth nicht angepasst habe. “Still und leise wie deine feine Seele war, bist du gegangen.” Muth sei “DIE Society- und Beatyqueen” gewesen.