So herzzerreißend trauert Lewis Hamilton um seinen toten Hund Coco

Bericht: Formel-1-Auftakt in Silverstone - Saison-Finale Mitte Dezember 2020 möglich

Der Auftakt der neuen Formel-1-Saison verschiebt sich wohl noch weiter nach hinten. Wie die “Sport Bild” berichtet, könnte der Saison-Auftakt nun in Silverstone Mitte Juli stattfinden - das Finale in Abu Dhabi erst am dritten Advent.