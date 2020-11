So hat Rebel Wilson fast 20 Kilogramm abgenommen

Anzeige

Anzeige

„Ein Jahr der Gesundheit“, so nennt Rebel Wilson ihre Ernährungsumstellung. Die australische Schauspielerin nahm seit Anfang des Jahres fast 20 Kilogramm ab. In der „Drew Barrymore Show" erzählte die 40-Jährige, dass sie „emotionales Essen“ hinter sich ließ und diesmal einen „wirklich holistischen Ansatz“ verfolgte.

Mit Donuts gegen Stress

„Woran ich hauptsächlich litt, war emotionales Essen und der Umgang mit dem Stress, international berühmt zu werden“, erzählte Wilson. So habe sie Donuts gegessen, um mit diesem Stress fertig zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dieses Muster brach sie, indem sie an ihrer Psyche und an ihrem Selbstwert arbeitete. Außerdem stellte sie ihre Ernährung um: „Meine Ernährung bestand hauptsächlich aus Kohlenhydraten, die köstlich sind, aber für meinen Körpertyp musste ich mehr Protein essen.“ Auch wenn sie nun fast 20 Kilogramm abnahm, möchte sie nicht zu dünn werden. „Ich liebe meine Kurven“, so Wilson.

Wilson wurde in Sidney geboren und ist bekannt für ihre humoristischen Rollen in Komödien wie „Pitch Perfect“ und „Brautalarm“. Seit 2011 lebt die Schauspielerin in Los Angeles.