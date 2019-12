So feiern die Promis Weihnachten

Anzeige

Anzeige

An Weihnachten kommen auch die Prominenten in besinnlicher Atmosphäre mit ihren Liebsten zusammen - ob nun vor dem heimischen Tannenbaum oder im Urlaub. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) haben diese Celebrities verraten, wie sie die Feiertage verbringen:

Ex-Tennisstar Boris Becker: Weihnachten in London

Boris Becker feiert Weihnachten in London. © Quelle: imago images/CTK Photo

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Ich werde Weihnachten in London verbringen - wie eigentlich jedes Jahr", sagt Boris Becker. "Im Kreise der Familie, wer da alles am Tisch sitzt, weiß ich noch nicht. Aber das ist bei uns Tradition, und das kriegen wir immer irgendwie geregelt."

Sylvie Meis: Mit der Familie in Belgien

Sylvie Meis feiert mit der Familie in Belgien.

"Wir feiern Weihnachten mit der ganzen Familie in Belgien", sagt Sylvie Meis zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ihre Eltern Rita und Ron wohnen dort. Einziger Wermutstropfen: Ihr Sohn Damian (13) wird in diesem Jahr an Heiligabend bei seinem Vater Rafael van der Vaart sein, aber "Patchwork ist heute ja nichts Ungewöhnliches mehr. Wir machen das also wie viele Familien und teilen uns die Tage auf."

ZUM THEMA Sylvie Meis feiert Heiligabend ohne ihren Sohn

Comedian Luke Mockridge: Weihnachten wird gleich dreimal gefeiert

Anzeige

Moderator Luke Mockridge. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Für Luke Mockridge steht Weihnachten jedes Jahr gleich dreimal auf dem Programm, wie er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) verrät. „Wir haben am 24. Dezember das Christkind, das Geschenke bringt. Am 25. kommt Santa Claus und am 6. Januar kommt Befana, die italienische Weihnachtshexe“, verrät Mockridge, der die italienische und kanadische Staatsangehörigkeit besitzt. Seine Mutter Margie Kinsky (61) wurde in Rom geboren, sein Vater Bill (72) kam im kanadischen Toronto zur Welt. Die Weihnachtsfeiertage verbringt er traditionell mit seinen Liebsten. „Ich bin unverheiratet, also feiere ich bei meiner Familie mit sechs Jungs und zwei neuen Nichten, die dazukommen.“ Bei seinen Geschenkewünschen gibt er sich derweil sehr bescheiden: „Das Einzige, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Schnee. Kein Auto, keinen Gameboy und kein Geld. Ich wünsche mir Schnee für alle und Glück und Frieden für die ganze Welt.“

ZUM THEMA Darum feiert Luke Mockridge immer dreimal Weihnachten

Birgit Schrowange (RTL-Moderatorin): Mit dem Verlobten auf Kreuzfahrt

Birgit Schrowange und ihr Verlobter Frank Spothelfer. © Quelle: imago/APress

„Ich mache eine Kreuzfahrt mit meinem zukünftigen Mann über Weihnachten und Neujahr. Es geht in die Karibik, New Orleans und Mexiko", sagt die RTL-Moderatorin Birgit Schrowange (61) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Anzeige

Schauspielerin Simone Thomalla: Alle unter einem Baum

Simone Thomalla mit ihrem Freund Silvio Heinevetter. © Quelle: imago images/Bernd König

"Mein Freund spielt Handball, ich spiele Theater und meine Tochter Sophia ist in Istanbul. Irgendwie müssen wir versuchen, alle unter einen Baum zu kriegen. Aber das wird uns auch in diesem Jahr wieder gelingen", erzählt Simone Thomalla. "So ruhig wie für andere, die sich gleich mehrere Tage treffen, wird es bei uns leider nicht." Was das Geschenkeverhalten anbelangt, ist es aber dann doch wie bei vielen anderen Familien auch: "Wir nehmen uns zwar immer vor, uns nichts zu schenken. Aber dann hält am Ende doch jeder von uns wieder was in der Hand."

Pamela Reif (Model und Influencerin): Der Papa sorgt fürs Weihnachtsessen

Instagram-Star Pamela Reif.

"Ich war dieses Jahr unglaublich früh und hatte schon Anfang Dezember alle Geschenke zusammen", verrät Model und Influencerin Pamela Reif. "Nur das Geschenk für meinen Papa musste ich danach noch besorgen." Pamelas Vater ist auch für das Essen an Weihnachten zuständig, das jedes Jahr wechselt. "Der Papa überlegt sich für Heiligabend immer was Besonderes. Es darf aber jeder von uns auch einen eigenen Wunsch äußern und dann gibt es auch mehrere Sachen zu essen. Es soll ja das Fest sein, an dem jeder so glücklich wie möglich ist, und da sollen auch alle Geschmäcker bedient werden."

Anzeige

Frank Thelen ("Höhle der Löwen"-Investor): Unterm Tannenbaum

Frank Thelen feiert Weihnachten mit seiner Frau. © Quelle: imago images / Future Image

"Ob wir artig waren oder nicht werden meine Frau und ich dann sehen, wenn uns das Christkind was unter den Weihnachtsbaum gelegt hat", sagt "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen und lacht. "Zu essen gibt es bei uns Heiligabend ganz klassisch Gans. Die wird dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag variiert."

Roland Bless (Mitgründer der Band Pur): Im Kreise der Familie

Der Sänger Roland Bless. © Quelle: picture alliance / dpa

„Ich habe viel zu tun, aber Weihnachten werde ich schön im Kreis der Familie entspannen. Man sieht die Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“

RND/hsc/kiel