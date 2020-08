Skykommentator Wolff-Christoph Fuss über Schwangerschaft seiner Frau: “Jeden Tag entdeckst du irgendwas Neues”

Anzeige

Anzeige

Große Freude bei Wolff-Christoph Fuss und Anna Kraft: Das Sportmoderatorenpaar erwartet sein zweites Kind. Kraft ist bereits im sechsten Monat schwanger. Im Fußball-Podcast “Eine Halbzeit mit...” spricht Fuss nun mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp über die aufregende Phase in seinem Leben.

Das Geschlecht des Kindes weiß das Paar bereits – will es aber noch nicht verraten. Obwohl die beiden bereits ein zweijähriges Kind haben, sei die jetzige Schwangerschaft seiner Frau noch lange keine “Routine” für ihn. “Es ist einfach sensationell zu beobachten, wie sich ein Mensch entwickeln kann und wie aus einer Quasi-Blase etwas entsteht, das immer mehr an ein menschliches Wesen erinnert und irgendwann hältst du es dann in der Hand und denkst dir: Unfassbar, was die Natur kann. Das ist schon wirklich groß”, sagt Fuss im Gespräch mit Ostendorp, der selbst auch ein Kind mit seiner Partnerin erwartet. “Es ist einfach sehr besonders und es ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst”, so der Skykommentator.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Anna Kraft und Wolff-Christoph Fuss werden wieder Eltern

“Jeden Tag entdeckst du irgendwas Neues”

“Wie ein Mensch auf die Welt kommt mit komplett blanker Festplatte und jeden Tag entdeckst du irgendwas Neues: Das ist spitze”. Das sei für ihn mit nichts anderem vergleichbar. Fuss gibt aber auch zu, dass das Leben mit Kindern manchmal anstrengend sein kann. Denn das Berufsleben - Fuss und seine Frau Kraft sind beide viel unterwegs - benötige mehr Planung. “Ein Kind ist schon eine Herausforderung, zwei Kinder sind dann eine doppelte Herausforderung. Aber ich glaube, dass man auch mit den Aufgaben wächst”, meint der Sportmoderator. Er mache sich darüber aber nicht allzu viele Gedanken, seine Prioritäten stünden fest: “Bei allem, was wir beruflich machen, das Kind oder die Kinder stehen immer im Vordergrund. Das ist erstmal das Wichtigste, dass die gut versorgt und zufrieden sind. Erst wenn das gewährleistet ist, denken wir über irgendwelche beruflichen Dinge nach.”