Sky du Mont über Scheidung von Frau Mirja: "Hat mich Millionen gekostet”

Schauspieler Sky du Mont hat seine Scheidung 2017 von Mirja du Mont Millionen gekostet. Das hat er in einem Interview mit der “Bunten” bekanntgegeben. Doch er sieht das Ganze nicht mit Groll: “Ich bin geschieden und habe dafür sehr viel Geld bezahlt. Ich hatte ein Haus auf Sylt, eine Villa in Hamburg. Jetzt wohne ich in einer Wohnung. Ich habe kein Problem damit, aber Zweitwohnsitze gibt es nicht mehr”, sagt er dem Magazin.

Auch wenn Sky du Mont sich das Luxusleben, das er früher führte, nicht mehr leisten kann, ist er dankbar, das sich Ex-Frau Mirja um die beiden gemeinsamen Kinder gekümmert habe, als er im Rampenlicht stand. Nach vier Ehen und mit seinen 73 Jahren ist er aber nicht mehr “auf der Suche” nach einer neuen Liebe. “Ich habe mich sehr an das Alleinsein gewöhnt”, so der Star zu “Bunte”. “Ich heirate nicht mehr. Das kann ich mir finanziell nicht leisten.”