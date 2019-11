Empörung: US-Rapper schickt Tochter jährlich zum „Jungfrauen-Test“

Anzeige

New York. Der US-Rapper T.I. steht wegen einer irritierenden Aussage in einem Podcast in der Kritik. In der Sendung „Ladies Like Us“ erzählte der 39-Jährige, er würde seine Tochter seit ihrem 16. Geburtstag jährlich zum Frauenarzt schicken. Allerdings nicht zur gesundheitlichen Vorsorge – sondern um ihre Jungfräulichkeit überprüfen zu lassen.

Laut eigener Aussage klebe der Musiker seiner Tochter jedes Jahr einen Zettel mit einem Arzttermin an die Tür. Der Besuch würde dann gemeinsam mit ihrem Vater stattfinden. Nach der Kontrolle würde er dann in einem persönlichen Gespräch mit dem Gynäkologen sicherstellen, dass das Hymen seiner Tochter noch vorhanden ist. Für dieses Prozedere müsse die Tochter ihren Arzt jedes Mal schriftlich von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden.

„Missbräuchliches Verhalten“

Der Podcast war am Dienstag veröffentlicht und bereits einen Tag später schon wieder gelöscht worden. In den sozialen Netzwerken hatten die Aussagen für jede Menge Empörung gesorgt. Die Autorin Ijeoma Oluo warf T.I. ein „extrem missbräuchliches“ Verhalten vor. Laut ihr sollten Ärzte, die bei so etwas mitwirken, ihre Lizenz verlieren.

Problematisch ist der „Jungfrauen-Test“ des Rappers aber auch aus medizinischer Sicht. Denn ein fehlendes Hymen ist keineswegs ein Zeichen für Geschlechtsverkehr. Der Arzt habe den Rapper darüber aufgeklärt, dass das Jungfernhäutchen auch auf andere Weise reißen kann, etwa beim Sport.

„Doc, überprüfen Sie einfach das Jungfernhäutchen“

Laut dem Portal „Buzzfeed“ entgegnete der 39-Jährige dem Arzt: „Sehen Sie mal, Doc, sie reitet keine Pferde, sie fährt kein Fahrrad, sie spielt keine Sportarten. Überprüfen Sie einfach das Hymen und geben Sie mir meine Ergebnisse schnell zurück.“

