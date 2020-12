Sängerin Sia: Shia LaBeouf ist ein „pathologischer Lügner“ und „sehr sehr krank“

Anzeige

Hollywoodstar Shia LaBeouf (34) sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Sängerin Sia (44) schreibt bei Twitter, sie sei von dem Schauspieler „emotional verletzt“ worden. Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass die britische Musikerin FKA twigs (32) ihren Ex-Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf (34), wegen physischem und emotionalem Missbrauch verklagt.

Bei Twitter schrieb Sängerin Sia am Wochenende: „Ich wurde emotional von Shia verletzt, einem pathologischen Lügner, der mich in eine betrügerische Beziehung gelockt hat, indem er behauptete, er sei Single. Ich glaube, er ist sehr krank und ich habe Mitgefühl mit ihm und seinen Opfern.“ Dazu verlinkte Sia einen Bericht der „New York Times“, in dem es um die Klage von FKA twigs geht.

FKA twigs warf Shia LaBeouf „unerbittlichen Missbrauch“ vor

Die bei einem Gericht in Los Angeles eingereichte Klage beschuldige LaBeouf des „unerbittlichen Missbrauchs“, darunter sexueller Übergriffe, Tätlichkeiten und der Ausübung von emotionaler Qual, berichteten US-Medien am Freitag. „Ich will auf die Taktiken aufmerksam machen, die Menschen, die andere Menschen missbrauchen, nutzen, um einen zu kontrollieren und einem die eigene Handlungskraft zu nehmen“, sagte FKA twigs der „New York Times“.

Viele der Anschuldigungen seien falsch, verteidigte sich LaBeouf gegenüber der Zeitung – sagte aber auch: „Ich habe keine Entschuldigungen für meine Alkoholabhängigkeit oder meine Aggression, nur Rationalisierungen. Ich missbrauche mich selbst und jeden um mich herum seit Jahren.“