Sinead O’Connor: Prince soll sie 1991 physisch angegriffen haben

Anzeige

Anzeige

Sinead O‘Connor ist für viele dieser Kopf, der die Pop-Hymne „Nothing Compares 2 U“ singt, der hin- und herschwingt vor Schmerz. Doch dass die heute 54-Jährige so viel mehr ist als dieses Lied und dieser Song und warum die Irin sich von einer großen Popkarriere befreit hat, ist ab dem 1. Juni in ihren Memoiren „Rememberings“ nachzulesen.

Im Buch, über das die „New York Times“ vorab schreibt, erhebt O‘Connor einen schweren Vorwurf: Prince, der den Song geschrieben hat, soll sie 1991 in seiner Villa angegriffen haben. Der 2016 verstorbene Musiker habe Frauen terrorisiert – und speziell sie gescholten, weil sie in Interviews fluche. Auch habe er bei ihrem Besuch eine Kissenschlacht vorgeschlagen, nur um sie dann mit etwas Schwerem zu schlagen, das er in seinem Kissenbezug platziert habe. Nachdem die Sängerin zu Fuß aus der Villa geflohen sei, habe er sie mit dem Auto verfolgt.

Anzeige

Sinead O’Connor zerriss das Foto des Papstes aufgrund eigener Erfahrungen

Anzeige

Auch schreibt O’Connor darüber, warum sie 1992 in der US-Show „Saturday Night Live“ ein Foto des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss – ein Schritt, der sie zunächst die Karriere im Popbusiness kostete. Die Sängerin hatte bereits früher davon gesprochen, dass ihre Mutter sie körperlich misshandelt hätte. Als O‘Connor 18 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Danach nahm sie ein Foto von der Wand: Eben jenes Foto von Papst Johannes Paul II., das sie als Protestaktion gegen den Missbrauch in der katholischen Kirche in der Show zerriss.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Auch auf anderen Wegen versuchte sich die Sängerin von ihren Eltern zu distanzieren. 2017 änderte O‘Connor ihren Namen zu Magda Davitt, 2018 zu Shuhada‘ Davitt, nachdem sie zum Islam konvertiert war und eine kurze Zeit später in Shuhada‘ Sadaqat.