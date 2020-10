Silbermond-Star fühlt sich durch DDR geprägt: “Nur, weil die Mauer fällt, hört das ja nicht auf”

Anzeige

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sieht sich durch die DDR geprägt - obwohl die 1984 in Bautzen geborene Musikerin das Land nicht mehr bewusst miterlebt hat. Die Mentalität sei ihrer Generation von den Eltern mitgegeben worden, sagte sie am Freitag in der radioeins-Talkreihe “Wir sind 30! - was sich Ost und West zu sagen haben”. “Nur, weil die Mauer fällt, hört das ja nicht auf, dass sie uns das mitgeben, was sie geprägt hat.”

In der letzten Ausgabe der Talk-Reihe traf Kloß auf Campino, den Frontmann der Düsseldorfer Band Die Toten Hosen.