Sie sind ein Paar: Kaia Gerber und Pete Davidson knutschend gesichtet

Das ist wohl der endgültige Beweis: Kaia Gerber (18) und Pete Davidson (25) sind offenbar ein Paar. Die beiden wurden jetzt an einem Pool in Miami gesichtet. Sie küssen sich und kuscheln ausgelassen. Bilder davon veröffentlichte unter anderem die "New York Post".

Zuvor waren beide bereits mehrfach Händchen haltend gesehen worden. Auch beim Pizzaessen in Los Angeles und im Nobelrestaurant Nobu in Malibu hatten sich die beiden zusammen gezeigt. Ein Insider hatte "Fox News" zwischenzeitlich auch schon bestätigt, dass die beiden "definitiv ein Paar" seien.

Gerbers Mutter Cindy Crawford soll Beziehung kritisch sehen

Gerber ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (53), die die Beziehung der beiden laut "Fox News" allerdings noch etwas kritisch sieht. Zum einen störe sie sich angeblich an dem großen Altersunterschied der beiden, zum anderen war Davidson zuvor mehrere Monate lang mit Ariana Grande (26, "7 Rings") zusammen, der er schon nach rund einem Monat einen Heiratsantrag gemacht hatte. Im Oktober 2018 wurde die Verlobung jedoch aufgelöst.

Es folgte eine mehrmonatige Beziehung mit der Schauspielerin Margaret Qualley (25). Auch mit Schauspielerin Kate Beckinsale (46) war er kurzzeitig liiert.

RND/rto/spot