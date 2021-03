Ex-NBA-Star Shawn Bradley nach Fahrradunfall querschnittsgelähmt

Anzeige

Anzeige

Dallas. Drama um den früheren NBA-Star und deutschen Basketball-Nationalspieler Shawn Bradley. Der 48-jährige frühere Teamkollege von Dirk Nowitzki ist nach einem Fahrradunfall querschnittsgelähmt.

In einer Stellungnahme, die durch seinen früheren NBA-Club Dallas Mavericks am Mittwoch verbreitet wurde, heißt es, dass Bradley bereits am 20. Januar beim Fahrradfahren nahe seines Hauses in St. George im US-Staat Utah von einem Auto gerammt worden sei. Der 2,28 Meter große Ex-Basketballer habe „traumatische Rückenmarksverletzungen“ erlitten.

Shawn Bradley spielte bei der EM 2001 für Deutschland

Anzeige

Ärzte hätten ihm mitgeteilt, dass „sein Weg zur Genesung lang und beschwerlich sein wird, vielleicht eine noch schwierigere körperliche Herausforderung als das Spielen von professionellem Basketball“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

„Wir sind traurig, von Shawns Unfall zu hören. Wir wünschen ihm bei seiner Genesung nur das Beste. Er wird immer Teil unserer Mavs-Familie sein“, wird Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks, zitiert.

Shawn Bradley war von 1993 bis 2005 in der NBA aktiv. Der in Landstuhl geborene 48-Jährige spielte 2001 für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Türkei.