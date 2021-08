Sharon Stone trauert um ihren elf Monate alten Neffen River

Anzeige

Das Schicksal des kleinen Neffen von Hollywoodstar Sharon Stone hatte in den vergangenen Tagen viele Menschen bewegt, er war leblos in seinem Kinderbett gefunden worden. Jetzt teilte die Schauspielerin mit, dass River im Alter von nur elf Monaten gestorben ist.

Bei Instagram veröffentlichte Stone am Montagabend ein Video, das Aufnahmen von River zeigt, unterlegt ist es mit dem Song „Tears In Heaven” von Eric Clapton. Dazu schreibt Stone: „River William Stone, Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021″.

Erst vor drei Tagen hatte Stone ebenfalls bei Instagram ein Foto gepostet, das River in einem Krankenhausbett zeigt, er ist darin an Schläuche und Sonden angeschlossen. „Mein Neffe und Patensohn River Stone wurde heute mit Multiorganversagen in seinem Kinderbettchen gefunden”, schrieb die 63-Jährige zu dem Foto.

River war der Sohn von Sharon Stones Bruder Patrick Stone und dessen Frau Tasha.