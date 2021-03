Sharon Stone: Chirurg vergrößerte ungefragt ihren Busen

Anzeige

Anzeige

Hollywood-Star Sharon Stone macht ein schockierendes Kapitel ihres Lebens öffentlich. Bei einer Operation im Jahr 2001 entfernte ihr ein Chirurg nicht nur zwei gutartige Tumore, sondern vergrößerte auch ungefragt ihre Brüste. Das berichtet die 63-Jährige im Gespräch mit der britischen Zeitung „The Times“.

Demnach sei die Operation vor 20 Jahren notwendig gewesen, um die beiden „gigantischen“ Tumore zu entfernen, die „größer als meine Brüste“ gewesen seien, wie Stone im Interview sagt. Doch nach der OP habe sie mit Schrecken bemerkt, dass der Arzt auch ihren Busen vergrößert habe. „Als die Verbände abgenommen wurden, musste ich feststellten, dass meine Brüste eine volle Körbchengröße größer waren“, so Stone. Der Arzt habe den Eingriff damit begründet, dass ihr Busen so besser zur Breite ihrer Hüfte passen würden. „Er hat meinen Körper ohne mein Wissen oder Einverständnis verändert“, sagt die Schauspielerin, die zum Zeitpunkt der Operation Anfang 40 war.

Sharon Stone veröffentlicht ihre Memoiren

Anzeige

Auf den Eingriff angesprochen, habe der Arzt ihr gesagt, er „dachte, dass ich mit größeren Brüsten besser aussehen würde“. Welche Folgen der unerlaubte Eingriff für den Chirurgen hatte, erzählt Stone im Interview mit der „Times“ nicht.

Anzeige

Über diesen Vorfall berichtet Stone ebenfalls in ihren Memoiren „The Beauty of Living Twice“, die am 30. März in den USA erscheinen. Darin thematisiert sie auch einen Schlaganfall, den sie im Jahr der Operation, 2001, erlitten hatte.