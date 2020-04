Shakira vertreibt sich Corona-Zeit mit Philosophiestudium

Anzeige

Madrid. Popsängerin Shakira hat die strenge Corona-Ausgangssperre in Spanien für eine Fortbildung genutzt. Die 43-Jährige machte in den vergangenen vier Wochen einen Onlinekurs über antike Philosophie und erhielt von der University of Pennsylvania ein Diplom, das sie stolz in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter zeigt.

“Ich weiß, dass meine Hobbys nicht sehr praktisch sind, aber das hat mich jeden Abend viele Stunden gekostet, nachdem ich die Kinder schlafen gelegt habe”, schrieb die Lebenspartnerin des Fußballers Gerard Piqué. Die Sängerin und Songwriterin (“Waka Waka”, “Hips don’t lie”) hat mit dem Profi des FC Barcelona zwei Kinder, die Söhne Milan und Sasha. Die in Barcelona lebende Kolumbianerin ist nicht nur für ihre Musik und ihren Hüftschwung bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement. Mit ihrer Stiftung “Pies Descalzos” setzt sie sich in ihrem Heimatland für benachteiligte Kinder ein.

