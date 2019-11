“Sex and the City”-Star Kristin Davis: Alpträume wegen einer Sexszene

Anzeige

Anzeige

Die Freundinnen Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda mussten sich in der Serie "Sex and the City" mit vielen schlechten Dates herumschlagen. Eine Sexszene ihrer Figur Charlotte blieb Darstellerin Kristin Davis (54) ganz besonders negativ in Erinnerung, wie sie jüngst in der US-Sendung "Watch What Happens Live" verriet.

In der sechsten Folge der dritten Staffel trifft die eher prüde Kuratorin Charlotte augenscheinlich ihren Traummann. Erst im Schlafzimmer stellt sich heraus, dass er eine Vorliebe dafür hat, Frauen im Bett zu beleidigen. "Er musste mir Wörter wie 'Miststück' und 'Schlampe' ins Gesicht schreien", erinnert sich Davis. Das sei nicht nur ihrer Rolle unangenehm aufgestoßen. "Ich habe diese Szene gehasst, ich habe sie so sehr gehasst", sagte die 54-Jährige im Interview mit Moderator Andy Cohen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/amr/spot