Serienstar Daniel Buder ist Papa geworden

Anzeige

Anzeige

Nun hat Daniel Buder mal eine ganz andere Rolle bekommen: Der Schauspieler ist zum ersten Mal Papa geworden! Wie “Bild” berichtet, kam die erste Tochter des 42-Jährigen bereits vor vier Wochen zur Welt.

“Ich war bei der Geburt dabei, das war ein ganz besonderer Moment. Das hat mein Leben verändert, solche Gefühle von bedingungsloser Liebe kannte ich vorher nicht”, so der Serienstar (“Alles was zählt”, “Sturm der Liebe”) zu “Bild”. “Ich genieße gerade meine Paparolle und bin sehr dankbar, dass ich in meinem Beruf die Möglichkeit habe, viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Model Barbara Meier ist schwanger - und die Promiwelt steht Kopf

RND/lob