Semino Rossi - Trennung nach 28 Jahren

Schlagersänger Semino Rossi gehört offenbar zu den romantischen Männern. Nicht nur seine Liedertexte lassen diese Annahme zu, auch dass er und seine Frau Gabi 16 Jahre nach der Hochzeit ihr Eheversprechen aufgefrischt haben spricht dafür. Doch mit Romantik ist vorerst Schluss. Jetzt hat Rossi, der mit richtigem Namen eigentlich Omar Ernesto Semino heißt, das Ende seiner Ehe bekannt gegeben. “Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen”, sagte der 57-Jährige der “Bild”-Zeitung. Der Grund für diesen Schritt sei der Wunsch nach mehr Freiraum gewesen.

An eine offizielle Scheidung denkt das Paar allerdings noch nicht. Sie sehen ihre Trennung eher als “Ehe-Pause” an. Auch ein Rosenkrieg komme nicht infrage. “Wir schätzen uns sehr”, so der Sänger gegenüber der Zeitung weiter. “Meine Frau hat mich nie eingeschränkt. Sie hat mich immer so genommen, wie ich bin. Sie ist die Beständigere von uns beiden.”

Semino Rossi schläft derzeit in einem Wohnwagen

Aus der gemeinsamen Bleibe in Mils bei Hall ist der Sänger inzwischen ausgezogen. Aktuell schläft der 57-Jährige in einem Wohnwagen. “Gabi wohnt weiter in unserem Haus. Für sie hat sich insofern nichts geändert. Wann immer es mich heimzieht, sehe ich meine Familie und unseren kleinen Leonhard”, sagte Herr Rossi.

