Selena Gomez: “Alle meine Ex-Freunde halten mich für verrückt”

Los Angeles. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (28) gibt sich glücklich ohne Partner. In einem Youtube-Video mit der niederländischen Bloggerin Nikkie de Jager über Gomez' mögliches Interesse an einer Beziehung sagte die Sängerin lachend: “Männer sind eine Menge Arbeit.” Das brauche ihre ehemaligen Partner jedoch nicht zu kümmern, fügte sie scherzhaft hinzu: “Alle meine Ex-Freunde halten mich für verrückt, also ist mir das egal.”

Verbindung mit Justin Bieber aufgelöst

Gomez hatte in der Vergangenheit mit mehreren anderen Musikern Beziehungen, eine seit 2011 sehr wechselhafte Verbindung mit dem Sänger Justin Bieber hatte sich vor gut zwei Jahren aufgelöst. In einem Interview im vergangenen Oktober hatte die Sängerin erzählt, wie großartig es sich anfühle, Single zu sein.