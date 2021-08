Seit drei Monaten in Südafrika: Kann Fürstin Charlène nicht mehr zurück nach Monaco?

Anzeige

Eigentlich wollte sich Fürstin Charlène in ihrem Heimatland Südafrika nur gegen Nashornwilderei einsetzen – und anschließend wieder zurück zu ihrer Familie fliegen. Doch die Reise endet für die ehemalige Schwimmerin in einem Fiasko: Seit mittlerweile mehr als drei Monaten sitzt Charlène in Südafrika fest – durch Tausende Kilometer getrennt von ihrem Ehemann, Fürst Albert, und ihren sechsjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella.

Wann die Fürstin zurückkehren kann, ist völlig unklar. Hintergrund sind nämlich nicht etwa Einschränkungen durch das Coronavirus oder Visaprobleme – nein, Charléne kämpft seit einer Operation mit einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung. Ihre Ärzte haben ihr demnach geraten, nicht in ein Flugzeug zu steigen, da ihr Ohr aktuell dem Druckausgleich nicht standhalten würde. Dem südafrikanischen Magazin „You“ erzählte die 43-Jährige, dass ihr vor dem Flug nach Südafrika nicht klar gewesen sei, dass etwas nicht stimme: „Ich wusste nicht, dass ich schon an Komplikationen in Ohren, Nase und Rachen litt“, so Charlène. Erst vor Ort, wo sie ein Naturreservat besuchte, in dem Ranger Nashörner zum Schutz vor Wilderern enthornen, habe sie plötzlich schlimme Ohrenschmerzen bekommen.

Charléne näht vor Ort Decken für arme Kinder

Leicht fällt Charlène die Trennung von ihrer Familie nicht, wie sie dem Magazin erzählt: „Ich vermisse meinen Mann und meine Babys, Jaqui und Bella, sehr.“ Es sei ihre längste Zeit in Südafrika, seit sie vor 14 Jahren nach Monaco gezogen sei. Ob ihr Mann und ihre Kinder vorhaben, sie in der nächsten Zeit zu besuchen, verriet die Fürstin nicht. Dass ihre lange Abwesenheit aber möglicherweise auch mit Eheproblemen zu tun haben könnte, ließ Charléne am Donnerstag durch einen Sprecher dementieren.

Einen Zeitvertreib hat Charlène dafür schon gefunden: Sie engagiert sich für Kinder aus einfachen Verhältnissen. Laut „You“ verbringe sie jeden Tag mehrere Stunden damit, Decken für einen Kinderhort in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal zu nähen.

Die frühere Karriereschwimmerin wurde 1978 im heutigen Simbabwe geboren, mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Südafrika. Den 20 Jahre älteren Fürsten Albert II. (63) lernte sie 2000 bei einem Schwimmwettkampf kennen, das Paar heiratete 2011.