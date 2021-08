Sechs Monate nach schwerem Unfall: Ashley Judd kann wieder laufen

Anzeige

Anzeige

New York. Fast sechs Monate nach einer schweren Beinverletzung kann Schauspielerin Ashley Judd wieder ohne Probleme laufen. Die 53-Jährige postete ein Video auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie sie in den Schweizer Alpen ohne Unterstützung einen Hügel hinaufgeht. „Mein Bein und mein Fuß haben wunderbar funktioniert“, schrieb sie dazu.

Judd war bei einer Nachtwanderung mit Wissenschaftlern im Regenwald in Kongo über einen Baumstamm gestolpert und hatte sich das Schienbein an mehreren Stellen gebrochen. Sie berichtete, sie habe Stunden am Boden gelegen und vor Schmerzen geschrien. Mehrere Männer trugen sie schließlich in einer behelfsmäßigen Trage ins Lager, auf einem Motorrad musste sie dann in die nächste Stadt gebracht werden. Dabei habe ihr ein Mann das zertrümmerte Schienbein zusammengehalten, sagte Judd damals.

„Mein Bein wird nie mehr dasselbe sein“, schrieb sie am Sonntag auf Instagram. „Sie ist ein neues Bein (She is a new leg). Und ich liebe sie. Wir sind Kumpel.“