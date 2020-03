Sebastian Pannek und Angelina Heger haben sich verlobt

Anzeige

Die beiden erwarten bereits ein Kind zusammen – nun haben sie sich auch verlobt: Ex-“Bachelor” Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (28) wollen heiraten. Das hat das Paar auf Instagram verraten.

Dort postete Pannek ein Bild seiner Liebsten, die er an der Hand hält – und an der funkelt ein Ring. Dazu schreibt er: “The girl is mine forever #family #engagement”, zu Deutsch: “Die Frau ist für immer meine #Familie #Verlobung”.

Angelina Heger: “Für immer ja”

Heger hat ein Bild ihrer Hand in der ihres Freundes gepostet und dazu geschrieben: “Yes Yes Yes forever yes” – “Ja, Ja, Ja, für immer ja”. Unter den beiden Posts finden sich zahlreiche Glückwünsche – die Fans der beiden freuen sich mit ihnen.

Pannek und Heger hatten im Dezember verraten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Mittlerweile müsste die Influencerin im siebten Schwangerschaftsmonat sein. Auf Bildern ist zu sehen, dass sie bereits einen beachtlichen Babybauch hat.

RND/hsc