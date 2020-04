Sean Penn will mit kostenlosen Corona-Tests “Leben retten”

Anzeige

Sean Penn hat fast ein Jahrzehnt lang Notleidende im Ausland unterstützt. Nun hilft der US-Schauspieler viel näher an seinem Wohnort im Kampf gegen das Coronavirus. Seine Katastrophenhilfs-Organisation CORE hat gemeinsam mit Behörden von Los Angeles Einrichtungen aufgebaut, in denen Menschen mit entsprechenden Symptomen sich kostenlos auf Sars-CoV-2 testen lassen können. Auch in seiner Heimatstadt Malibu führen er und seine Mitarbeiter Tests durch.

Er hoffe, das Programm könne “Leben retten”, sagte Penn. Seit dem 30. März hat CORE bislang 6500 kostenlose Tests durchgeführt. Die Organisation bietet diese an vier Orten an. Etwa 60 Mitarbeiter und Freiwillige sind damit befasst. Der stellvertretende Bürgermeister von Los Angeles, Jeff Gorell, twitterte, der Einsatz von CORE entlaste Feuerwehr und Rettungskräfte.

Penn hofft auf weitere kostenlose Tests

Penn sagte, er hoffe, dass andere gemeinnützige Organisationen und Kommunalverwaltungen ebenfalls kostenlose Tests anbieten. Seine Organisation, deren Name für Community Organized Relief Effort steht, hatte beim Wiederaufbau von Haiti geholfen, als das Land 2010 von einem Erdbeben und später von Hurrikan "Matthew" verwüstet wurde.

RND/AP