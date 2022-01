Schwester von Spaniens König Felipe: Trennung nach 25 Jahren Ehe

Anzeige

Madrid. Die Schwester des spanischen Königs Felipe, Cristina de Borbón, und ihr Ehemann Iñaki Urdangarin haben sich nach fast 25 gemeinsamen Jahren getrennt. In einer Mitteilung bat das Paar am Montag um die Achtung seiner Privatsphäre, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtete. Beide hätten gemeinsam das Ende ihrer Ehe beschlossen, wollten sich aber weiterhin zusammen um die vier Kinder kümmern.

Ein spanisches Boulevardmagazin hatte in der vergangenen Woche Fotos von Urdangarin bei einem vertrauten Spaziergang mit einer Arbeitskollegin in Südfrankreich veröffentlicht. Auf die jüngsten Fotos aus Frankreich angesprochen sagte Urdangarin: „Das sind Dinge, die passieren.“

Der 54-jährige Olympiamedaillengewinner im Handball wurde 2018 wegen Betrugs und Steuerhinterziehung verurteilt. Er verbüßte einen Teil seiner Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten bis Anfang vergangenen Jahres in einem nordspanischen Gefängnis. Dann kam er nach der Entscheidung eines Gerichts frei, muss aber noch Sozialstunden ableisten.

Skandal kostete dem Paar den Adelstitel

Aufgrund des Skandals wurden dem Paar die Adelstitel aberkannt und es wird vom Königshaus nicht länger finanziell unterstützt. Im Prozess wurde auch Cristina als Nutznießerin der Straftaten ihres Mannes befragt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Durch den Skandal nahm das Ansehen der königlichen Familie in Spanien erheblichen Schaden. König Juan Carlos I. dankte schließlich ab und übergab den Thron 2014 an seinen Sohn Felipe VI. Die 56 Jahre alte Cristina lebt heute in Genf in der Schweiz. Das Paar hatte im Oktober 1997 in Barcelona geheiratet.