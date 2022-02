Ein neues Foto zum Geburtstag: Prinzessin Estelle von Schweden wird zehn

Anzeige

Anzeige

Stockholm. Das schwedische Königshaus feiert am 23. Februar einen runden Geburtstag. Für die Jubilarin ist es sogar der erste ihres noch jungen Lebens: Prinzessin Estelle wird zehn Jahre alt. Der Königspalast veröffentlichte aus diesem Anlass am Mittwoch ein neues Bild der Prinzessin von Schweden, die zugleich Herzogin von Östergötland ist.

Das Porträt wurde in diesem Monat aufgenommen und zeigt Estelle inmitten eines hellen Raumes sitzend mit weißer Bluse und beigefarbenem Blazer. Ihr glattes, dunkelblondes Haar hat die Prinzessin dabei teilweise vor ihre linke Schulter gelegt.

Anzeige

Auf Instagram, wo das schwedische Königshaus das Bild ebenfalls veröffentlichte, sammelten sich schnell viele Kommentare. Neben den obligatorischen Glückwünschen zum Geburtstag lautet der Tenor der Kommentare, dass Estelle groß geworden sei und bereits erwachsen aussehe.

Anzeige

Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel geboren.

Kronprinsessfamiljen fotograferade vid Haga slott, maj 2021. © Quelle: Linda Broström Kungl. Hovstaterna

Anzeige

Gemäß der Erbfolgeregelung von 1979, die am 1. Januar 1980 in Kraft trat, ist Prinzessin Estelle die zweite in der Thronfolge nach Kronprinzessin Victoria.