Schwedens Prinz Daniel zum zweiten Mal an Corona erkrankt

Stockholm. Nach dem schwedischen Königspaar sowie Kronprinzessin Victoria ist auch deren Mann Prinz Daniel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 48-Jährige habe nur sehr milde Symptome und es gehe ihm gut, teilte der Palast am Sonntag mit. Er sei vollständig geimpft.

Kronprinzessin Victoria bereits seit Samstag Corona-positiv

Bei der 44 Jahre alten Victoria war bereits am Samstag eine Corona-Infektion festgestellt worden. Das Paar hatte schon im Frühjahr vergangenen Jahres Covid-19. Auch damals verlief die Krankheit ohne schwere Symptome. Die gesamte Familie sei im Einklang mit den Corona-Regeln in Isolation auf Schloss Haga, hieß es in der Mitteilung weiter.

König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (78) waren am Anfang vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide waren nach Angaben des Palastes bereits drei Mal geimpft worden. Auch sie hatten nur milde Verläufe.