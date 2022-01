Schwedens Kronprinzessin Victoria zum zweiten Mal an Corona erkrankt

Anzeige

Die schwedische Kronprinzessin Victoria (44) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Thronfolgerin, die vollständig geimpft ist, habe Erkältungssymptome, sei aber ansonsten gesund, teilte das schwedische Königshaus am Samstag mit. Die Kronprinzessin und ihre Familie hätten sich gemäß den geltenden Corona-Verhaltensregeln in häusliche Isolation begeben, die Infektionsnachverfolgung laufe.

Erst vor wenigen Tagen waren der schwedische König Carl XVI. Gustaf (75) und seine in Heidelberg geborene Frau Königin Silvia (78) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide zeigten leichte Krankheitssymptome, ihnen gehe es aber den Umständen entsprechend gut, hieß es am vergangenen Dienstag in einer kurzen Erklärung. Sie seien jeweils mit drei Spritzen vollständig geimpft.

Victoria und deren Gatte Prinz Daniel (48) waren bereits im März 2021 an Corona erkrankt. Prinz Carl Philip (42) und seine Frau Prinzessin Sofia (37) waren im November 2020 ebenfalls positiv getestet worden.