Schon wieder Konzertabsage: Madonna hat sich in Paris verletzt

Paris. So langsam dürften ihre Fans genervt sein: Popstar Madonna (61) hat ein Konzert in Paris abgesagt. Sie sollte am Sonntag eigentlich in der französischen Hauptstadt auftreten - doch daraus wurde erneut nichts. Auf Instagram sagte die Musikerin den Besuchern in einem Post ab.

“Ich bin vor zwei Nächten auf die Bühne gefallen, als versehentlich ein Stuhl unter mir weggezogen wurde und ich auf meinem Steißbein auf dem Boden gelandet bin”, schreibt sie am frühen Sonntagabend. Die Rede ist von einem verdrehten Knie. “Ich habe es letzte Nacht durch die Show geschafft, aber nur knapp, weil ich es hasse, zu enttäuschen. Aber heute kann sogar ich sehen, dass diese zerbrochene Puppe, die mit Klebeband und Kleber zusammengehalten wird, ein paar Tage im Bett bleiben und sich ausruhen muss, damit sie die Tour mit einem Lächeln im Gesicht und in einem Stück beenden kann.”

Nicht die erste Konzertabsage von Madonna

Es ist nicht die erste Konzertabsage der Queen of Pop in jüngster Zeit. Erst sagte sie auf ärztlichen Rat Konzerte in Boston und Miami ab, dann folgte die Absage von Konzerten in London. Bei ihrem ersten von zwölf geplanten Konzerten in Paris ließ die Sängerin ihre Fans dann mehr als drei Stunden warten, bis sie auf die Bühne kam.

Die aktuelle Absage nehmen viele Fans auf Instagram trotzdem verständnisvoll auf. “Ich mache mir solche Sorgen, ich hoffe es geht dir bald besser”, schreibt eine Userin. “Wir lieben dich! Pass auf dich auf und erhol dich gut", kommentiert ein anderer.

