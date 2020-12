Schockierende Fotos: Ex-„DSDS“-Kandidatin Aline Bachmann macht Gewalt in Beziehung öffentlich

Anzeige

Anzeige

Bilder von Blutergüssen, Schwellungen, Kopien eines Strafantrags sowie Ergebnisse einer Computertomografie – Ex-„DSDS“-Kandidatin Aline Bachmann postete vor wenigen Tagen schockierende Fotos auf Instagram. Der Vorwurf der 27-Jährigen: Ihr Ex-Freund soll sie mehrfach verprügelt haben. Welche körperlichen Verletzungen er ihr dabei zugefügt haben soll, listet Aline in ihrem Posting auf: Schädelprellungen, Würgetrauma, Druckstellen am Hals, Unterschenkelprellungen an beiden Seiten, und sogar eine Gehirnerschütterung habe sie von den Attacken davongetragen.

Nun wehrt sich die Sängerin – und macht ihr Schicksal öffentlich. „Leider musste es erst so weit kommen, bis es nun endlich Klick gemacht hat“, schreibt sie in dem ausführlichen Post, der ihr Leiden beschreibt, aber auch erklärt, warum sie so lange nicht über diese Erfahrung sprechen konnte. „Toxische Beziehungen sind gefährlich! Am Anfang erlauben sie dir alles, und nach und nach nehmen sie dir deine Freiheit und geben dir das Gefühl, dass du ohne sie nicht mehr kannst. Ich wurde krankenhausreif geschlagen und habe es jetzt kapiert“, berichtet sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, liegt der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Aline Bachmanns Ex-Freund vor. Die Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt liefen.

Anzeige

Kraft findet die 27-Jährige laut ihrem Posting in ihren Freunden und ihrer Familie. Indem sie ihr Schicksal öffentlich macht, möchte Aline Bachmann andere Opfer dazu ermutigen, sich von toxischen und gewalttätigen Beziehungen zu lösen.