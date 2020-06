Schockierend offen: Model Anja Leuenberger spricht über Vergewaltigungen

Anzeige

Viele Jahre konnte Anja Leuenberger nicht über ihre traumatischen Erfahrungen sprechen. Erst mehr als zehn Jahre später thematisiert das Schweizer Model den sexuellen Missbrauch und ihre Vergewaltiger.

“Es ist Zeit, über so viele Dinge zu sprechen. Und sexueller Missbrauch ist eines von ihnen. Ich werde immer versuchen, eine Stimme für andere zu sein, eine Stimme für Menschen, die versuchen, zu sprechen und nicht gehört werden oder einfach nicht sprechen können. Ein Thema, das für viele zu unangenehm ist, um darüber zu sprechen - und ich habe es auch seit Jahren geschwiegen", schreibt Leuenberger auf Instagram.

Anna Leuenberger: “Mit 15 wurde ich zum ersten Mal vergewaltigt”

“Mit 15 wurde ich zum ersten Mal vergewaltigt” sagte die heute 27-Jährige der Schweizer Boulevard-Tageszeitung “Blick”. Der Übergriff soll in einem Züricher Nachtclub geschehen sein. Die zweite Vergewaltigung habe sich ereignet, als das Model 18 Jahre alt war: “Dieses Mal war es jemand aus der Modeindustrie (...), dem ich vertraut habe.”

Auch in ihrem Buch “The Depths of My Soul” thematisiert Anna Leuenberger den sexuellen Missbrauch: “Damit möchte ich anderen jungen Frauen und Männern Mut machen, ihre Stimme zu finden.” Leuenberger weiß, dass Machtverhältnisse nicht nur in der Modeindustrie ausgenutzt werden: “Leider ist vielen bis heute nicht klar, was Einverständnis bedeutet. Und es ist schockierend, wie oft und laut man Nein sagen muss, damit es respektiert wird.”

Anna Leuenberger hat sich geschämt

Erst einige Jahre nach den Vergewaltigungen vertraute sich Anne Leuenberger ihrer Mutter an. “Sie hat mich in die Arme genommen, und wir haben beide geweint. Ich habe so viel Verständnis und Liebe von ihr bekommen, dass ich selber nicht begriff, warum ich nicht früher darüber reden konnte.” Zuvor habe sich die 27-Jährige geschämt und das Thema versucht, zu verdrängen.

“Ich war bestimmt nicht die Einzige, der sie das angetan haben”

Anja Leuenberger wolle kein Opfer sein, betonte sie gegenüber “Blick”: “Es sind Jahre vergangen und ich habe es verarbeiten können. Mit dem Schreiben, Meditieren und Verzeihen. Letzteres war nicht leicht, aber nur so kann man wirklich loslassen. (...) Ich war bestimmt nicht die Einzige, der sie das angetan haben.”