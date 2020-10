Schlangen, Goldlöwen und Feuerwerk: Wenn Cardi B. Geburtstag feiert

Anzeige

Cardi B. ist bekannt für ihre aufsehenerregenden Konzerte, Outfits und Songs. Nun beweist die Rapperin, dass sie auch bei Partys vor nichts zurückschreckt. Auf Instagram teilt sie ein Video ihrer 28. Geburtstagsfeier. „Ich verarbeite immer noch die ganze Liebe, die ich an meinem Geburtstag bekommen habe. Es war wirklich eine schöne Nacht", schreibt die Mutter einer zweijährigen Tochter.

Elefanten, Löwen und Blumen

Die Aufnahmen zeigen Schlangen, die sich Bauchtänzerinnen um den Körper tragen und zahlreiche Fotografen, die Cardi B. beim Tanzen fotografieren. Die Dekoration besteht aus goldenen Löwen, riesige Elefanten-Statuen und pinke Blumengestecke. Auch für eine bunte Lichtshow, samt LED-Feuerwerk, wurde gesorgt. Von der Corona-Pandemie ist allerdings nicht viel zu spüren: Nur wenige Gäste tragen eine Maske.

Der Musikerin scheint es, trotz ihrer Trennung von Ehemann Offset, gut zu gehen. Mitte September reichte B. nach drei Jahren Ehe die Scheidung ein. In dem Antrag, der bei einem Gericht im US-Bundesstaat Georgia vorgelegt wurde, hieß es dem US-Magazin „People“ zufolge, die Ehe sei „unwiederbringlich kaputt“.

Cardi B heißt mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanza und wurde am 11. Oktober 1992 in New York geboren. Sie wurde durch Hits wie „Drip“ (2018) und „WAP“ (2020) bekannt.