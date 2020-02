Schlagerstar Michelle und ihr Manager beenden Zusammenarbeit

Anzeige

Berlin. Schlagersängerin Michelle (47, "Wer liebe lebt") und ihr Manager Uwe Kanthak haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der Trennung seien rein berufliche Ziele vorausgegangen und "ausdrücklich keine privaten Gründe", teilte Michelle am Freitag via Instagram mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Wer Michelle künftig managen werde, solle noch bekannt gegeben werden, hieß es weiter in der Instagram-Story.

Weiterhin beim Künstlermanagement Kanthak ist dagegen Marie Reim - die gemeinsame Tochter von Michelle und Sänger Matthias Reim. Kanthak betreut als Manager auch Prominente wie Helene Fischer und Vicky Leandros.

