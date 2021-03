Schlagerstar Michelle erzählt, warum sie damals die Warnsignale ihres Schlaganfalls ignorierte

Anzeige

Köln. Unentwegt Auftritte, ein Leben auf der Überholspur: So sah der Alltag von Schlagersängerin Michelle vor knapp 20 Jahren aus. Während sie alles für ihre Karriere gab, kam dabei ihre Gesundheit zu kurz. Mit gerade einmal 31 Jahren erlitt sie kurz vor einer Show einen Schlaganfall. Wie es dazu kam, schilderte sie jetzt in bewegenden Worten in einem Interview mit dem Fernsehsender RTL.

Schlaganfall: Michelle realisierte ihr Glück erst viel später

„Ich kann eigentlich nur von Glück reden“, sagte sie dem Sender. Dass sie noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen ist, habe sie erst Jahre später realisiert. Bis heute sei ihre linke Körperhälfte lediglich ein wenig schwächer als die rechte. „Wenn ich jetzt mit 50 einen Schlaganfall habe, steckt das der Körper vielleicht nicht mehr so gut weg“, vermutet die heute 49-Jährige. Darum stehe Gesundheit heute bei ihr an erster Stelle.

Diese Erkenntnis habe jedoch erst in den vergangenen Monaten begonnen. Zufriedenheit und Natürlichkeit stünden jetzt an oberster Stelle bei ihr. Die Sängerin trägt ihre Haare dunkel, zeigt sich auch mal ungeschminkt. „Ich glaube, dass Ernährung viel ausmacht, glücklich sein ganz viel ausmacht. Wenn’s halt geht, Rauchen und Alkohol so gut wie möglich vermeiden“, empfiehlt sie ihren Fans bei RTL. Sie selbst ernähre sich inzwischen überwiegend vegan und habe vor zwei Jahren das Rauchen aufgegeben.

Schlagersängerin fühlt sich ohne Brustimplantate schön wie nie

Für die Sängerin sind diese Schritte zu mehr Gesundheit auch Teil des Weges zu sich selbst. Laut Sender hat sie sich vor Kurzem auch ihre Brustimplantate entfernen lassen und fühle sich nun so schön wie nie.