Schlagerstar Mia Julia bricht wegen Corona in Tränen aus

Die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treffen auch Schlagerstars wie Mia Julia Brückner hart. Wie sehr die derzeitige Situation der Ballermann-Sängerin zu schaffen macht, erzählt sie ihren Fans in einem emotionalen Video bei Instagram: “Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich will überhaupt nicht die Stimmung breaken oder so, aber ich mach hier gerade Veranstaltungsvideos – über diese ganzen Absagen und Verschiebungen. [...] Und ich krieg die Videos nicht hin, weil ich ständig flennen muss." Bei den Worten kommen Brückner auch während des Videos die Tränen.

Erst kurz zuvor hatte die 33-Jährige ein Musikvideo ihres Songs “Mallorca da bin ich daheim” mit den Worten gepostet: “Normalerweise hätte ich jetzt meinen ersten Auftritt in unserem Wohnzimmer, im Bierkönig gehabt. Mein Herz blutet, dass wir jetzt nicht zusammen feiern können.”

Mia Julia vermisst ihre Fans

Neben ihren Auftritten vermisse sie vor allem ihre Fans, wie sie im aktuellen Video verrät: ”Ihr habt mich immer auf Händen getragen und mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin, dass man es gemeinsam schafft und dass wir es diesen ganzen Arschnasen da draußen zeigen.“

Mia Julia hat zum Abschluss aber auch ein paar positive Worte und verspricht: “Morgen gibt’s wieder lustigen Shit von mir [...]. Ich werden den Kopf nicht hängen lassen. [...] Wir schaffen das schon irgendwie, oder? Das wird schon alles.”

Bisher wurden bereits alle Eröffnungsshows der Sängerin abgesagt und auch das “Super Sause Festival” am Nürnberger Flughafen ins kommende Jahr verschoben, wie der Veranstalter auf seiner Internetseite bekannt gab.

