Schlagersänger Norman Langen: So ist das Leben mit dem Coronavirus im Kreis Heinsberg

Herr Langen, Sie leben im Kreis Heinsberg, der Region, die momentan die meisten Coronainfizierten in Deutschland aufweist. Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen Tagen verändert?

Unser Alltag hat sich hier sehr verändert. Am Anfang haben wir das noch locker gesehen, weil es ja überall vereinzelt Fälle gab. Aber jetzt mit dem rapiden Anstieg sind wir schon sehr besorgt. Meine Frau und ich denken da weniger an uns, sondern an unseren 14 Monate alten Sohn. Wir gehen weniger vor die Tür als sonst, desinfizieren Kinderspielzeuge und die Hände des Kleinen, so oft es geht. Wenn wir einkaufen gehen, machen wir Großeinkäufe, damit wir weniger oft gehen müssen. Die Supermärkte sind wie leer gefegt, auch in den Einkaufsstraßen merkt man, dass die Leute nur noch rausgehen, wenn sie müssen.

Kennen Sie von Quarantäne betroffene Menschen?

Zwei meiner Schwestern sind davon betroffen, dass die Kitas und Schulen geschlossen sind. Das ist für Frauen, die selbst berufstätig sind, eine große Herausforderung. Meine Mutter, die sich ambulant um demenzkranke Menschen kümmert, durfte heute Morgen einen Patienten nicht besuchen, der unter Quarantäne stand. Bis vor ein paar Tagen hatte man das Gefühl, dass es nur Menschen am anderen Ende der Welt betrifft, und plötzlich ist die Angst zu erkranken im eigenen Ort angekommen. Das beunruhigt mich schon sehr.

Wie informieren Sie sich innerhalb Ihres Ortes?

Die meisten Infos bekommen wir übers Internet. Nachrichtenseiten, Facebook – aber auch per Whatsapp tausche ich mit Freunden und Familie die neusten Sachen aus. Auch wenn wir natürlich versuchen, uns nicht zu verrückt zu machen und uns zu sagen: Uns wird es schon nicht treffen.

Wie sieht das aus mit gemeinschaftlichen Aktivitäten im Ort, zum Beispiel bei Vereinen?

Es sind viele Trainings abgesagt worden, aber auch nicht überall. Ich selbst gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Da war ich auch heute Morgen noch – es war menschenleer. Die wenigen, die da sind, halten sich sehr penibel an die Hygienevorschriften: Vor und nach dem Sport Hände desinfizieren ist Pflicht.

Was macht das eigentlich mit Ihren Gedanken? Bildet man sich manchmal schon ein, dass man krank wird?

Gestern habe ich bei einem TV-Dreh sehr ausführlich über Corona gesprochen und über das, was uns hier beschäftigt. Und abends lag ich im Bett und hatte das Gefühl, dass mein Hals kratzt. Sofort hab ich mich gefragt: Werde ich krank? Oder habe ich einfach den ganzen Tag nur viel geredet? Man muss sich immer wieder selbst beruhigen.

Wie sieht es denn mit der Versorgung bei Ihnen aus – werden schon Desinfektionsmittel knapp?

Das ist schon sehr schwierig. In der Apotheke haben sie nur noch geringe Mengen zur Auswahl, wir haben zum Glück schon einiges zu Hause. Aber meine Frau arbeitet zum Beispiel bei der Produktion von “Let’s Dance”. Die hatten auch versucht, für die Show am Freitag in Köln Desinfektionsmittel zu besorgen, das war kaum noch möglich. Ihr Vater, der Rettungssanitäter ausbildet, hat ihr dann geholfen: Er hat sein Lager geräumt und die Desinfektionsmittel zur Produktionsfirma gebracht.

Haben Sie schon einen “Notfallplan”, sollten Sie auch unter häusliche Quarantäne gestellt werden?

Wir haben natürlich schon überlegt: Wen können wir im Notfall anrufen? Wer arbeitet wie und könnte uns wann mit Lebensmitteln versorgen? Wir haben auch schon eine erste Maßnahme getroffen: Unseren Sohn haben wir für die nächsten vier Tage zu den Schwiegereltern nach Kleve gebracht. Damit ist er schon mal raus aus dem Kreis und wir haben ein besseres Gefühl.

Sie sind als Musiker beruflich viel unterwegs. Hat das Coronavirus auch Einfluss auf Ihren Job?

Als Sänger bin ich beruflich viel unterwegs: Ich habe am Samstag zum Beispiel einen Auftritt in Rostock. Da mache ich mir weniger Gedanken. Das ist eine Großveranstaltung, da stehe ich alleine auf der Bühne und habe im Backstagebereich Platz für mich. Aber Sonntag bin ich zum Beispiel in Willingen in einem Brauhaus. Da ist es sehr voll, sehr eng, man ist den Leuten sehr nah und will auch nicht sagen: “Ich gebe jetzt keine Autogramme oder Selfies, weil ich Angst vorm Coronavirus habe.” Da muss ich jetzt einfach durch. Aber krank werden ist für mich auch immer schlecht fürs Geschäft: Ich singe live, nie Playback. Wenn ich also krank werde, ob durchs Coronavirus oder normale Grippe, brechen bei mir die Einnahmen weg.