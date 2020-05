Schlagersänger Heino ist in Corona-Zeit sehr vorsichtig

Anzeige

Anzeige

Bonn. Schlagersänger Heino (81) verhält sich sehr vorsichtig, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. "Gerade wenn man schon über 80 ist, muss man doppelt vorsichtig sein", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Er gehe eigentlich nirgendwo hin und bleibe mit seiner Frau Hannelore im Haus. Als besonders bedrückend empfindet das der Schlagersänger nicht. "Ich habe ein schönes Zuhause, ich vermisse nichts", sagte Heino. Er habe seine Freunde, gemeinsam spiele man Karten. "Ich gewinne."

Am Freitagabend hatte Heino unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein Konzert in Bonn gegeben. Sein Publikum saß dabei in Autos, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.