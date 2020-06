Schlag ins Gesicht: Rapper Gzuz entschuldigt sich bei junger Frau

Fall George Floyd: Prozess gegen Polizisten offenbar nächstes Jahr

Der Prozess gegen die vier an der Festnahme von George Floyd beteiligten Polizisten beginnt offenbar erst im nächsten Jahr. Dem Hauptangeklagten drohen 40 Jahre Haft, den anderen lange Haftstrafen. Der Richter warnte vor weiteren öffentlichen Äußerungen in dem Fall und drohte, den Prozess an einen anderen Ort zu verlegen.