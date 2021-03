Kanye West und Kim Kardashian reden nicht mehr miteinander

Anzeige

Anzeige

Offiziell folgte das Eheaus im „gegenseitigen Einvernehmen“ und die Scheidung soll friedlich abgewickelt werden. Doch in Wirklichkeit haben Kim Kardashian und Kanye West seit dem Einreichen der Scheidung am 19. Februar kein Wort mehr miteinander gewechselt. Die Funkstille geht vom Rapper aus.

Laut eines Insiders in der „New York Post“ hat sich der 43-Jährige bereits im Januar neue Handynummern zugelegt: „Kanye hat ihr ausrichten lassen, dass sie ihn nur noch über sein Securityteam kontaktieren kann.“

Das Ex-Paar gehe sich total aus dem Weg, obwohl sie gemeinsam die Kinder erziehen. Wie das möglich ist? Der Insider: „Kanye kommt regelmäßig zur Familienvilla, wenn er weiß, dass Kim gegangen ist. Dann spielt er mit den Kids. Weil sie eine ganze Armee von Nannys haben, ist das alles ziemlich unkompliziert.“ Zumal Kardashian den 43-Jährigen für einen guten Vater hält und ihm mit North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) vertraut. Was auch hilft: Kanye besteht nicht darauf, die Kids mit auf seine Ranch nach Wyoming zu nehmen, weil er gerade in Los Angeles an einem neuen Album arbeitet.