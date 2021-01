Schauspielerin Tanja Szewczenko hatte vier Fehlgeburten

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen hat Schauspielerin Tanja Szewczenko ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. In einem Video auf ihrem Youtube-Kanal sprach die 43-Jährige nun auch ganz offen über mehrere Fehlgeburten, die sie vor der derzeitigen Schwangerschaft erlitten hat.

Tanja Szewczenko: „Ich bin zum sechsten Mal schwanger“

Die ehemalige Eiskunstläuferin und ihr Mann Norman Jeschke sind bereits Eltern einer neunjährigen Tochter. Dennoch sei der Wunsch nach einem weiteren Kind stets da gewesen, erklärte die 43-Jährige in ihrem Video. Insgesamt fünf Jahre lang habe das Paar daraufhin versucht, erneut schwanger zu werden. Das sei jedoch nicht leicht gewesen, so Szewczenko weiter. „Ich bin in meinem Leben insgesamt zum sechsten Mal schwanger, habe aber nur ein lebendes Kind. Also könnt ihr euch vorstellen, dass eine Menge passiert ist und wir auch viele Wege gegangen sind, um zu unserem zweiten Wunschkind zu kommen.“

Die Schauspielerin sei bereits an einem Punkt gewesen, wo sie den Kinderwunsch beinahe aufgegeben hätte. Dann habe es aber überraschend doch auf dem natürlichen Wege geklappt.

Dass sie erst jetzt über ihre Fehlgeburten spricht, habe einen guten Grund: „Man spricht ja oft in der Öffentlichkeit nicht darüber und so haben wir es auch gehalten.“ Es sei ihr ein persönliches Anliegen, ihre Erfahrungen „von Frau zu Frau“ zu teilen, denn: „Ihr seid nicht alleine und viele von uns haben furchtbare Geschichten erlebt.“ Vorerst wolle sie sich jedoch auf die positive Zukunft konzentrieren und nicht zu sehr an die „dunklen Zeiten“ zurückdenken.