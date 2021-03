Schauspielerin Sandra Oh bei Anti-Rassismus-Protest: „Ich bin stolz, Asiatin zu sein“

Anzeige

Oakland. Der ehemalige „Grey‘s Anatomy“-Star Sandra Oh hat sich bei einem Anti-Rassismus-Protest in Oakland am Samstag für mehr Unterstützung asiatisch-stämmiger Amerikaner ausgesprochen. Die 49-Jährige appellierte in einer Rede an ihre Mitmenschen, sich der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft anzuvertrauen: „Ich weiß, dass viele in unserer Gemeinschaft große Angst haben und das verstehe ich. Aber ein Weg aus dieser Angst ist es, sich an unsere Gemeinschaften zu wenden.“

Video Schießerei von Atlanta - US-Abgeordnete Duckworth: "rassistisch motiviert" 1:29 min Vergangene Woche waren acht Menschen, darunter sechs asiatischstämmige Frauen, bei einer Schießerei ums Leben gekommen. © Reuters

Sandra Oh ruft zu mehr Unterstützung auf

Oh erhielt großen Zuspruch von ihren Zuhörenden, die ihre Worte mit Zurufen und Applaus bekräftigten. In dem Video des lokalen Nachrichtensenders „CBS Pittsburgh“ betonte die „Killing Eve“-Darstellerin, dass einige bei diesem Protest zum ersten Mal die Möglichkeit haben, ihrer Angst und ihrer Wut Worte zu verleihen. „Ich bin so dankbar für jeden, der zuhört.“

Die Schauspielerin rief außerdem zu gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft auf: „Ich fordere jeden hier heraus, wenn ihr etwas seht, zu helfen. Wenn ihr eure Schwestern und Brüder in Not seht, werdet ihr uns helfen?“ Weiter verkündete sie: „Ich bin stolz, Asiatin zu sein. Ich gehöre hierher.“

Video Attacke in Atlanta: „Ich kann nicht glauben, dass jemand so etwas tatsächlich tun kann..." 1:23 min Insgesamt wurden in Atlanta acht Menschen erschossen, sechs davon Frauen mit asiatischer Abstammung. © Reuters

Der friedliche Protest war ins Leben gerufen worden, nachdem mehrere Menschen bei einer Schießerei in einem Massagesalon in Atlanta ums Leben gekommen waren. Unter den acht Opfern waren auch sechs asiatische Frauen. Zahlreiche Prominente hatten sich daraufhin gegen antiasiatischen Rassismus ausgesprochen.