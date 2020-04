Schauspielerin Patricia Bosworth an Corona gestorben

Anzeige

Los Angeles. Die US-Schauspielerin und Autorin Patricia Bosworth ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Darstellerin, die 1959 unter anderem mit Audrey Hepburn in “Geschichte einer Nonne” zu sehen war, sei durch das neuartige Coronavirus an einer Lungenentzündung erkrankt, sagte ihre Stieftochter Fia Hatsav der “New York Times”. Bosworth starb demnach bereits am Donnerstag im Alter von 86 Jahren.

Bekannt wurde Bosworth vor allem auch als Biografin zahlreicher Stars wie Marlon Brando, Montgomery Clift oder Jane Fonda. Ihre Biografie über die Fotografin Diane Arbus, die Bosworth einst für eine Werbekampagne des Busunternehmens Greyhound fotografiert hatte, wurde zur Grundlage des Films "Fell – Eine Liebesgeschichte" mit Nicole Kidman in der Hauptrolle.

