Schauspielerin Natalia Wörner möchte nicht mit Ungeimpften drehen

Im ZDF-Film „Die Welt steht still“ spielt Natalia Wörner eine Intensivmedizinerin, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus kämpft – bis sie sich selbst damit infiziert. Und auch im wahren Leben stellt die Covid-19-Pandemie die Schauspielerin täglich vor neue Herausforderungen.

„In vier bis sechs Wochen ist die ganze Sache vorbei“ – mit diesem Gefühl ging Wörner, wie so viele andere Menschen, in den ersten Lockdown, wie die 54-Jährige gegenüber der „Bild am Sonntag“ erzählte. Der aktuelle Blick auf die vierte Welle in Deutschland macht umso deutlicher, was für eine Fehleinschätzung dies war. Vor allem das Thema Impfen steht immer noch ganz oben auf der Diskussionsagenda, da sich nach wie vor zu wenig Menschen gegen das Virus impfen lassen.

Auch am Set ist die Impfdiskussion präsent. Für Wörner steht allerdings fest: „Müsste ich einen Film drehen mit jemandem, der sich nicht impfen lassen möchte, würde ich das nicht tun.“ Sie würde sich dabei einfach nicht wohlfühlen und auch nicht einsehen, weshalb sie „sich und ihre Liebsten“ dem Risiko einer Infektion aussetzen soll, „weil jemand beschließt, sich zu verweigern“. Allerdings ist die 54-Jährige grundsätzlich gegen einen Impfzwang.