Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi: „Wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem“

Frau Phan-Thi, Angriffe auf südost- und ostasiatisch gelesene Menschen in der Corona-Pandemie sorgen für Entrüstung. Überraschen Sie diese rassistischen Übergriffe?

Nein, in der heutigen Zeit überrascht mich nichts mehr. Ich persönlich habe solch einen Übergriff bisher nicht erlebt, aber ich bekomme mit, dass viele asiatische Menschen darunter leiden. Wir erleben einen starken Rechtsruck, hierzulande ausgelöst durch die AfD, daher wundern mich die Übergriffe nicht. Menschen werden schon sehr lange in Schubladen gesteckt und für Dinge verantwortlich gemacht, für die sie nichts können.

Hat sich der Rassismus in den vergangenen Jahren verschlimmert?

Die sozialen Medien ermöglichen es Menschen, ihren Frust anonym öffentlich zu machen. Nach dem Mauerfall waren Vietnamesen besonders von Übergriffen betroffen: Zu der Zeit gab es aber noch kein Social Media, daher kann ich nicht sagen, ob es heute schlimmer ist. Ich spüre aber, dass der Rassismus nicht weniger wird. Wir gehen einen Schritt nach vorne und zwei zurück.

Inwiefern erleben Sie im Hass im Netz?

Hass gegen mich als Person habe ich glücklicherweise bisher wenig erfahren. Leider erlebe ich zur Zeit immer öfter unangemessene Kommentare als Reaktion gegen meine Podcast-Gäste. Ich habe nichts gegen eine sachliche Diskussion, aber wenn Menschen beleidigt werden, blockiere ich die Kommentatoren.

Auch wenn es zu wenigen Vorfällen kommt, kann das traumatisch sein. Wie gehen Sie damit um?

Ich wurde auch schon auf der Straße angepöbelt. Oft versuche ich in eine Diskussion mit meinem Gegenüber zu kommen, meist mit mäßigem Erfolg. Die Menschen, die abfällige Bemerkungen machen, sind leider nicht an einem Diskurs interessiert. Ohne für alle sprechen zu können, aber wir Asiaten sind längst nicht so stark von Rassismus betroffen wie Menschen mit dunkler Hautfarbe. Deswegen bin ich vorsichtig, meine Erfahrungen als traumatisch zu bezeichnen.

Sie sagten mal: „Mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher ich komme.“ Hat sich der Wunsch schon erfüllt?

Nein, ich werde immer noch gefragt, woher ich komme. Für mich müsste aber die Frage lauten: „Wo sind deine Wurzeln?“ Oder aber „Woher kommen deine Eltern?“ Ich bin Deutsche und habe vietnamesische Wurzeln. Ich stoße aber bei Weißen oder „Biodeutschen“ leider oft auf Unverständnis, wenn ich ihre Frage hinterfrage.

Was sagen die Leute daraufhin?

Sie sagen, dass das nicht böse gemeint war. Aber genau hier liegt das Problem. Es soll ja nie böse gemeint sein und jeder Zweite sagt von sich, er sei nicht rassistisch. Aber wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem, und wir werden es nicht lösen, wenn wir uns dem nicht stellen. Wir können uns leider alle nicht von Vorurteilen freisprechen. Die Frage ist, wie ich mich aber selbst sensibilisiere, sodass ich andere nicht verletze.

Asiatische Menschen sind auch von „positiven Vorurteilen“ betroffen. Wie schätzen Sie diese Form des Rassismus ein?

Positive und negative Charaktereigenschaften, die asiatischen Menschen zugeschrieben werden, kenne ich auch – zum Beispiel aus Drehbüchern. Allgemein gelten wir als die Nationen, die fleißig sind und nicht stören. Das führt dazu, dass Asiaten häufig ,unterm Radar fliegen‘ und unsichtbar erscheinen.

Sie arbeiten seit 1998 in der Schauspielbranche und sind Teil einer – wie Sie es beschreiben – unsichtbaren Gruppe. Wie war damals Ihre Erfahrung?

Ich hatte damals das Glück, dass ich durch Viva sehr bekannt war. Doch je länger ich in der Branche war, desto stereotyper wurden die Rollen.

Zum Beispiel?

Prostituierte, Asiatinnen, die kaum Deutsch sprechen und kein „R“ aussprechen können. Mittlerweile hat sich das geändert – das war aber ein Kampf.

Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin nicht müde geworden, den Austausch mit der Branche zu suchen und für mich und meine Auftraggeber zu klären, wann und warum Klischees bedient werden und wo sie einer Geschichte dienlich sind und wo nicht. Es geht mir nämlich nicht darum, keine Rollen zu spielen, die einen Akzent sprechen.

Marginalisierte Gruppe kritisieren immer wieder, dass Filme und Serien nicht divers genug sind. Wie sehen Sie das?

Dem stimme ich zu, Filme und Serien sind bisher nicht divers genug. Jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, aber dies bildet sich weder vor noch hinter der Kamera ab. Momentan verändert sich das, die UFA und andere Produktionen haben sich inzwischen Diversität auf die Fahne geschrieben. Dieses Jahr drehe ich eine Serie in der drei der vier Hauptrollen einen diversen Hintergrund haben.

Warum läuft die Entwicklung so schleppend voran?

Das liegt vor allem an den Fernsehsendern und den Redakteuren hierzulande. International denken und besetzen führt automatisch zum Umdenken. So gesehen haben Netflix und Co. auch positiv zur Veränderung der deutschen Medienlandschaft beigetragen. Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass wir nicht in die Opferrolle fallen dürfen. Ich hasse Gejammer. Wir müssen über die Probleme sprechen und konstruktiv sein. Ich habe immer selbst Dinge auf die Beine gestellt. Momentan schreibe ich zum Beispiel an einer Serie mit. Es ist wichtig, dass wir Menschen mit diversem Hintergrund in die Macherposition kommen.

Es gibt aber auch Leute, die kritisieren, dass sie nicht in die Macherpositionen gelassen werden.

Mit diesen Menschen kann ich mich nicht identifizieren. Entweder findet man sich mit der Situation ab, oder man tut was dagegen. Ich kenne so viele Positivbeispiele von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um gehört zu werden. Durch das Jammern verändert sich in Deutschland nichts.

Mit Ihrem Podcast „Anderssein“ über Identität haben Sie selbst etwas auf die Beine gestellt. Haben Sie sich gefunden?

Identitätskrisen kennt jeder – auch Leute ohne einen diversen Hintergrund. Ich habe meinen Weg gefunden beides zu sein, also vietnamesisch und deutsch. Wie Cem Özdemir mal gesagt hat, ich bin eine „Bindestrichidentität“.

Sie geben anderen Lebenserfahrungen in Ihrem Podcast eine Plattform. Warum ist Ihnen das wichtig?

Ich möchte Menschen einen Raum geben, die von außen anders wahrgenommen werden, aber gar nicht anders sind. Diese Plattform fehlte mir. Wir erleben leider immer wieder Talkshows wie „Die letzte Instanz“, in der weiße Deutsche über die Z-Soße diskutieren und darüber, ob man das heute noch sagen darf oder nicht. Die Betroffenen kommen aber gar nicht zu Wort. Für mich unverständlich, dass wir im Jahre 2021 öffentliche Gebührengelder dafür verschwenden. Wir müssen verstehen, dass sich die Welt jeden Tag verändert und damit auch das Wording. Wenn ich durch meine Arbeit erreiche, dass die Leute sensibilisiert werden, dann habe ich schon einiges gewonnen.