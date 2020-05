Schauspielerin Debby Ryan und “Twenty One Pilots”-Musiker Joshua Dun haben geheiratet

Anzeige

Anzeige

Schauspielerin Debby Ryan bestätigte gegenüber der Modezeitschrift “Vogue”, dass sie und “Twenty One Pilots"-Drummer Joshua Dun bereits an Silvester 2019 geheiratet haben. Sie erzählte außerdem, dass die beiden gerade mal 28 Tage Zeit für die Vorbereitungen ihrer Hochzeit hatten, da sie sich spontan für den Termin entschieden: “Wir haben mit der Idee gespielt, wegzufahren, um das neue Jahrzehnt zu feiern. Dann, im Dezember, haben wir uns entschieden, an Silvester zu heiraten und einfach bis nach dem Jahreswechsel durchzutanzen.”

Ein Freund von Debby Ryan verstarb

Verlobt waren Debby Ryan und Joshua Dun erst seit Dezember 2018 und eigentlich hatte es das Pärchen mit der Hochzeit auch nicht eilig - bis ein Freund der 27-Jährigen plötzlich verstarb. “Er hat sich darüber gefreut, dass Joshua und ich heiraten werden und ich zweifelte nie daran, dass er mich durch jegliche Lebensphasen begleiten würde. Als er starb, hat es mich ziemlich getroffen und meine Perspektive verändert. Plötzlich fühlte es sich nicht mehr so wichtig an, mit der Hochzeit noch zu warten”, erklärt die Schauspielerin der “Vogue”. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Foto ihrer Hochzeit und lässt nun die Fans nachträglich an diesem besonderen Tag teilhaben.

Anzeige

Debby Ryan: Prinzessinenkleid mit XXL-Schleppe

Anzeige

Während Bräutigam Joshua Dun in einem dunkelgrünen Samtanzug vor den Altar schritt, trug die Braut Debby Ryan ein schlichtes Prinzessinnenkleid mit einer riesigen Schleppe und einem langen Schleier, wie die Bilder der Vogue zeigen.