Christiane Paul zeigt Respekt für Politiker: Weiß nicht, wie sie mental überleben

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Schauspielerin Christiane Paul zeigt großen Respekt vor Politikern. “Ich weiß, wie mir das als Schauspielerin geht, ständig mit Zuspruch, Ablehnung, Erfolg und Misserfolg umzugehen. Für die Politiker ist das Tagesgeschäft - ich weiß gar nicht, wie die das emotional und mental überleben”, sagte die 46 Jahre alte Schauspielerin der “Rheinischen Post” (Donnerstag). Nötig sei eine enorme mentale Stärke: “Du musst irgendwo sagen: Hier ist die Scheibe, die mich schützt.”

Paul spielt in ARD-Serie über EU-Parlament

In der ARD-Serie “Parlament” - in der ARD-Mediathek verfügbar und ab dem 6. Oktober beim Sender One - spielt sie eine EU-Parlamentarierin. Die meisten Menschen hätten “gar keine emotionale Verbindung zur EU”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dies könne die Serie durchaus aufbrechen: “Ein Interesse zu entwickeln, zu merken, die entscheiden auch Sachen, die gut sind.”