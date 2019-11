Schauspieler Sky du Mont möchte keine “30 Jahre jüngere Frau” als Partnerin

Anzeige

Schauspieler Sky du Mont (72) ist seit drei Jahren Single. Im Sommer 2016 gab er die Trennung von seiner vierten Ehefrau, Mirja du Mont (43), bekannt. 2017 war die Scheidung durch. "Damit, dass man Glück nicht auf Dauer festhalten kann, habe ich mich immer sehr schwergetan", sagt der 72-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Auf der Suche nach einer neuen Liebe sei er nicht, sei er auch zuvor nie gewesen. "Aber zum ersten Mal in meinem Leben bin ich Single und es fehlt mir nichts", stellt er klar. Seine nächste Partnerin muss allerdings ein Kriterium erfüllen.

Sky du Mont: "Irgendwann brauche ich einen Gehstock"

"Ich will auf jeden Fall nicht wieder mit einer Frau zusammenkommen, die 30 Jahre jünger ist als ich", erklärt der Schauspieler. Zwar hätten er und Ex-Frau Mirja "17 Jahre lang eine tolle Zeit" gehabt, doch er gibt zu bedenken: "Irgendwann brauche ich einen Gehstock."

Über das Scheitern seiner vierten Ehe sagt Sky du Mont: "Das war ein Drama und das tat weh. Ich bin Mirja nicht böse, aber wir mussten einen Lebenstraum begraben, wir haben es nicht hingekriegt." Das sei vor allem schwer, "wenn man 29 Jahre Altersunterschied hat". Sie hätten zwar den gleichen Musikgeschmack und Humor, "aber wir stammen trotzdem aus verschiedenen Generationen. Es ist sehr schwierig so eine Beziehung für immer aufrechtzuerhalten". Da müsse man realistisch bleiben.

"Inzwischen lerne ich die Vergangenheit wertzuschätzen. Das tut mir gut und deshalb verstehen Mirja und ich uns auch so gut", erzählt der 72-Jährige weiter. Die beiden gemeinsamen Kinder wechseln alle zwei Wochen zwischen den Eltern hin und her, gibt er preis. Und die Co-Elternschaft werde noch leichter, da Ex-Frau Mirja in seine Nähe ziehe. So können die Kinder in Zukunft "zu Fuß hin- und hergehen".

Sky du Mont genießt sein Leben als Single

Als Single genieße er es, "dass ich nicht mehr auf diese Veranstaltungen im Smoking gehen muss. Da fühlte ich mich immer wie ein Kellner". Außerdem freue er sich darüber, dass die Fernbedienung wieder ihm gehöre. Zudem habe er keinen Garten mehr, "auch befreiend", und er habe "20 Kilo abgenommen". Eine neue Tür im Leben zu öffnen, sei "spannend".

