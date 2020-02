Schauspieler Martin Freeman hat seine Kinder geschlagen und "würde es wieder tun"

Anzeige

Schauspieler Martin Freeman, bekannt aus “Sherlock”, gab in einem Interview mit “The Times” zu, seine Kinder in der Vergangenheit geschlagen und ihnen gegenüber auch häufiger geflucht zu haben. “Eine der Regeln ist, schlage und beleidige deine Kinder nicht. Ich habe beides getan”, so Freeman.

Der zweifache Vater habe seine Kinder - 11 und 14 Jahre alt - zwar nur zwei Mal geschlagen, sie aber häufiger beleidigt. “Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber es gibt diese Vorstellung, dass Elternsein nur toll wäre und das führt dazu, dass man sich schlecht fühlt.” Es sei das Schönste für ihn, Vater zu sein, aber das bedeute nicht, dass es nicht auch hart wäre.

Jedes Elternteil mache mal Fehler

Die Schläge und das Fluchen seien nur passiert, wenn er nicht mehr vernünftig mit seinen Kindern reden konnte oder mit seinen Nerven am Ende gewesen sei.″Irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du etwas falsch machen wirst und 20 Jahre später fragen dich deine Kinder, warum du das getan hast", so der zweifache Vater, “es ist unvermeidbar”. Laut dem “Children Act 2004” ist es illegal, seine Kinder zu schlagen, außer es ist eine “angemessene Strafe”.

Anlass zum Interview gab die Serie Breeders, in der Martin Freeman einen Vater spielt, dessen Kinder ihn teilweise in den Wahnsinn treiben. “Ich bin nicht stolz, dass ich sie geschlagen habe und glaube nicht, dass es eine gute Methode ist, aber ich würde es wohl wieder tun."

RND/lth