Schauspieler Mario Adorf glaubt an “eine unbegreifliche, unvorstellbare Kraft”

Berlin. Mario Adorf glaubt nicht an einen Gott der Religionen. Vielmehr glaube er an “eine unbegreifliche, unvorstellbare Kraft, die das Universum geschaffen hat, die so viel größer ist, als dass sie sich um unsere winzige Existenz kümmern könnte”, sagte der Schauspieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). “Daher darf ich die noch umfassender als Gott nennen.”

Ende der 1950er Jahre den Durchbruch

Nach dem Besuch der Otto Falckenberg-Schauspielschule in München ging Adorf an die Münchner Kammerspiele. Mit dem Film “Nachts, wenn der Teufel kam” von Robert Siodmak hatte er dann 1957 seinen Durchbruch beim Film. Zu sehen war er in Streifen wie “Die Blechtrommel”, “Die verlorene Ehre der Katharina Blum”, “Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief” oder “Winnetou 1”.