Jan Fedder ist tot: “Großstadtrevier"-Legende gestorben

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Jan Fedder ist tot. Der Schauspieler, der vor allem durch das "Großstadtrevier" bekannt wurde, starb im Alter von 64 Jahren. Das berichtet die "Bild-Zeitung" mit Berufung auf die Hamburger Polizei.

Vedder war lange an Krebs erkrankt. In einer Talkshow mit Reinhold Beckmann hatte der Schauspieler im vergangenen Jahr gesagt: "Krebs, Brüche, Entzündungen. Alles, was man kriegen kann, hatte ich. Mein Körper war zeitweise so schwach, dass ich nicht mal mehr den Telefonhörer abnehmen konnte.“

Die Diagnose damals war ein Mundhöhlen-Karzinom. Nach einer Zungen-Operation, bei der die Ärzte einen Teil des Organs entfernten, musste sich der Schauspieler 30 Bestrahlungen unterziehen. Fedder damals: "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich keine Kraft mehr hatte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im September war bekannt geworden, dass Vedder die Dreharbeiten zum "Großstadtrevier" für mehrere Wochen unterbrechen musste. Grund war damals eine Sprunggelenkverletzung, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte.

Kinofilme und Synchronrollen

Vedder war bei TV-Zuschauern in seiner Rolle als Dirk Matthies im "Großstadtrevier" besonders beliebt. In dieser Rolle war er ab 1990 zu sehen. Seine ersten Fernsehauftritte hatte der Schauspieler bereits 1979, etwa als "Pilgrim" in dem Film "Das Boot". In den darauf folgenden Jahren spielte er in vielen, hauptsächlich norddeutschen Fernsehproduktionen mit, bis er beim "Großstadtrevier" einstieg.

Fedder spielte für die ARD auch in diversen TV-Filmen mit. Im Kino war der Schauspieler 2009 in Fatih Akins Komödie "Soul Kitchen" zu sehen. Auch als Synchronsprecher war Fedder tätig, etwa in "Brust oder Keule" oder als "Herbert" in den Werner-Filmen.

Anzeige

RND/msc