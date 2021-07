Schauspieler Daniel Mickelson mit 23 Jahren gestorben: Stars trauern um ihren Kollegen

Anzeige

Schauspieler Daniel Mickelson ist am Sonntag im Alter von nur 23 Jahren gestorben. Bekannt wurde der US-Amerikaner durch die Serie „Mani“ und durch seine Rolle als Billy im Horrorfilm „The Killer Clown Meets the Candy Man“. Unter welchen Umständen der Nachwuchsschauspieler ums Leben kam, war zunächst nicht bekannt.

Mickelsons Schwester postete am Montag in einem Beitrag auf Instagram, dass ihr Bruder nicht mehr am Leben sei. „Mein Herz ist zerbrochen“, schrieb sie unter ein älteres Foto, auf dem sie zusammen mit ihrem verstorbenen Bruder zu sehen ist. Sie habe keine Person auf der Erde mehr geliebt.

Die Meldung zum Tod Mickelsons sorgte auch bei einigen Promis für Trauer. Zahlreiche Stars bekundeten ihr Mitleid unter dem Beitrag von Daniel Mickelsons Schwester, darunter DJ Zedd, Model Lottie Moss und Schauspieler Patrick Schwarzenegger.

Model Kaia Gerber postete eine Instagram-Story, in der ein Videotelefonat mit Mickelson zu sehen ist. Dazu postete Gerber: „Danke für so viel Lachen und Freude auf der Welt. Es wird nicht mehr dasselbe sein ohne dich.“

Auch Hotelerbin Paris Hilton erinnerte in einer Instagram-Story an den Nachwuchsschauspieler. „Du warst so ein Licht. Es ist so traurig, das zu hören“, schrieb sie zu einem Foto, das sie und Mickelson zeigt, wie sich die beiden eng umarmen.

Die Freundin von Daniel Mickelson, Maddie Haley, trauerte ebenfalls auf Instagram. Zu einem Foto von Mickelson hieß es unter anderem von Haley: „Ich möchte, dass das nicht wahr ist. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Daniel, du warst der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich wünschte, ich könnte dich jetzt anrufen und hören, wie du mir sagst, dass alles gut werden wird.“